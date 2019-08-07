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среда, 07 августа 2019 11:25

"Почти голая с 3-ма мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
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Хайди Клум загорала топлес на пляже
Фото: @redcarpetmood
Хайди Клум загорала топлес на пляже
Хайди Клум загорала топлес на пляже
Хайди Клум загорала топлес на пляже
Хайди Клум загорала топлес на пляже

Немецкая супермодель 46-летняя Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel 29-летний Том Каулитц недавно поженились.

Снимками с церемонии счастлива Клум делилась в Instagram.

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Но не успела публика оправиться от брака звезд, как Хайди снова потрясла сеть. Папарацци удалось снять пару на отдыхе с братом-близнецом Тома - Биллом, вокалистом группы Tokio Hotel.

Компания загорала на пляже. Хайди не стеснялась брата любимого и лежала на надувном матрасе топлес. Из элементов одежды на модели был только белый низ от купальника. Волосы Гади былы влажными, на лице ни грамма макияжа.

Пользователи сети возмутились и начали активно комментировать снимки.

"Только замуж вышла, а уже на его брата заглядывается", "что за культура - загорать топлес?", "быть почти голой на пляже с 3-мя мужчинами?", "элементы эксгибиционизма", "она одна на двоих братьев?","высокие семейные отношения".

Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. По данным зарубежных СМИ, пара поженилась 22 февраля 2019, но скрывала это.

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