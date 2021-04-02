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пятница, 02 апреля 2021 08:53

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2020" может не поехать на финал в США
5

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Победительница "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская, которая в мае должна представить страну на конкурсе красоты в Майами, не получила американскую визу
Фото: facebook.com/MissUniverseUkraine
Победительница "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская, которая в мае должна представить страну на конкурсе красоты в Майами, не получила американскую визу
Победительница "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская, которая в мае должна представить страну на конкурсе красоты в Майами, не получила американскую визу
Победительница "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская, которая в мае должна представить страну на конкурсе красоты в Майами, не получила американскую визу
Победительница "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавета Ястремская, которая в мае должна представить страну на конкурсе красоты в Майами, не получила американскую визу

Обладательнице звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавете Ястремской, которая в мае должна представить страну на конкурсе красоты в Майами, не дали американскую визу.

Визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения, сообщают организаторы "Мисс Украина Вселенная" в Facebook.

"Победительница "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавета Ястремская, которая должна представить Украину на престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная-2020" 16 мая в Майами (США), не получила визу для въезда на территорию США. Визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения", - сказано в сообщении.

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Директор конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова пояснила, что дело в том, что родная сестра Елизаветы Ястремской вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами. И, к сожалению, "для нас это неблагоприятное стечение обстоятельств". Также тот факт, что участницы "Мисс Вселенная" должны быть не замужем и не иметь детей, вызвали у визовых офицеров недоверие и они взяли паузу для вынесения своего решения.

Такое происходит уже второй раз, ведь в 2019-м конкурсантке Анастасии Субботе не дали визу с первого раза. Тогда, в связи с тем, что мать Анастасии находится в США, у визового офицера возник вопрос - не захочет ли Анастасия остаться в США.

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02
апреля

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