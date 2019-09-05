"Плохие парни 3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом

Мартин Лоуренс и Уилл Смит сыграли в боевике "Плохие парни 3". Фото: the-flow.ru

Американская кинокомпания Sony Pictures поделилась первым трейлером боевика "Плохие парни 3".

Промо-ролик опубликовали на официальном канале компании на YouTube.

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Сюжет фильма расскажет о ссоре детектива Бернета с напарником Лоури. Из-за чего первый ушелиз полиции и стал частным следователем. Экс-друзьям придется объединиться для борьбы с албанским наемником, который хочет отомстить за смерть брата.

В новой части фильма сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.

Режиссерами стали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано.

Премьера ленты запланирована на 23 января 2020 года.

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