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четверг, 05 сентября 2019 11:24

"Плохие парни 3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом

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&quot;Плохие парни 3&quot;: появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
Мартин Лоуренс и Уилл Смит сыграли в боевике "Плохие парни 3". Фото: the-flow.ru

Американская кинокомпания Sony Pictures поделилась первым трейлером боевика "Плохие парни 3".

Промо-ролик опубликовали на официальном канале компании на YouTube.

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Сюжет фильма расскажет о ссоре детектива Бернета с напарником Лоури. Из-за чего первый ушелиз полиции и стал частным следователем. Экс-друзьям придется объединиться для борьбы с албанским наемником, который хочет отомстить за смерть брата.

В новой части фильма сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.

Режиссерами стали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано.

Премьера ленты запланирована на 23 января 2020 года.

5 сентября в украинский прокат выйдет фильм ужасов "Оно 2" режиссера Андреса Мускетти. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

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Дата
05
сентября

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