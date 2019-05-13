Племянница принцессы Дианы крутит роман с 60-летним бизнесменом

Gлеминниця принцессы Дианы 28-летняя Леди Китти Спенсер встречается с 60-летним мужчиной.

Женщина скрывает личную жизнь, поэтому недавние снимки из Нью-Йорка в компании мужа, взбудоражили сеть, сообщает издание The Daily Mail.

Автор: The Daily Mail Китти Спенсер при выходе из отеля вместе со своим 60-летним бойфрендом

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Пару заметили вместе при выходе из нью-йоркского отеля The Mark Hotel на Манхэттене. Кавалер, который вышел из дверей помещения в классических брюках, рубашке и темном пиджаке, дождался такси. Лишь после прибытия машины на улицу вышла Китти Спенсер.

Ее спутник, Марк Льюис - бизнесмен и владелец английского бренда одежды и аксессуаров Whistles. Слухи о его романе с племянницей принцессы Дианы взорвали сеть в августе 2018 года.

Но пара не появлялась вместе на одних светских мероприятиях, и не попадала в объективы папарацци. Подозревают, что Китти Спенсер скрывает свои отношения с Марком Льюисом, чтобы избежать осуждения. Избранник на 6 лет старше ее отца.

Автор: The Daily Mail Китти Спенсер при выходе из отеля вместе со своим 60-летним бойфрендом

6 сентября 1997-го, за 6 дней после смерти, состоялись похороны принцессы Дианы. Почти 1 млн человек пришли проститься с ней в Лондоне. Еще примерно 2,5 млрд людей во всем мире наблюдали за церемонией по телевидению.