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среда, 25 сентября 2019 10:53

Пласидо Доминго завершает 50-летнюю оперную карьеру из-за секс-скандала

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Пласидо Доминго завершает 50-летнюю оперную карьеру из-за секс-скандала
Пласидо Доминго завершает работу в опере. Фото: ruspekh.ru

Испанский оперный певец 78-летний Пласидо Доминго покинул работу в ведущей опере США из-за секс-скандала, в который попал в конце лета.

Сегодня, 25 сентября, тенор должен был выполнять главную партию в спектакле "Макбет" в Метрополитен-опере.

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Через расследования Доминго решил не смущать коллег и отказался от роли.

11 женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах, которые произошли десятки лет назад. Доминго своей вины не признает, но держится подальше от сцены. Тенор выступал более 50 лет.

Концерты певца Пласидо Доминго отменили после громкого секс-скандала. Руководство Оперы Сан-Франциско отменило выступление тенора из-за сексуальных домогательств артиста к женщинам.

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