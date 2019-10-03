Пласидо Доминго ушел с поста гендиректора оперы из-за секс-скандала

Пласидо Доминго уволился с оперы через секс скандал. Фото: cursorinfo.co.il

Испанский оперный певец 78-летний Пласидо Доминго после секс-скандала покинул пост директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал 16 лет.

Тенор также отменил все концерты, сообщило издание The New York Times.

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Решение об отставке было принято после того, как более 20 женщин обвинили певца в сексуальных домогательствах.

"Недавние обвинения создали атмосферу, при которой моя способность служить любимой компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, решил, что в интересах театра будет лучше, если подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", - говорится в заявлении исполнителя.

Около 20 женщин выступили с заявлением, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского певца Пласидо Доминго. Певицы и танцовщицы рассказали журналистам о том, что с конца 1980-х в разное время в течение приблизительно 30 лет подвергались домогательствам со стороны Доминго. Три из них сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна утверждает, что певец рукой залез ей под юбку.