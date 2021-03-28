Певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов

В Лос-Анджелесе неизвестные обокрали три складских помещения, в которых хранились вещи популярной RnB-певицы и актрисы Бейонсе. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о трех складах, которые находятся в Лос-Анджелесе. Бейонсе арендовала их у продюсерской фирмы Parkwood Entertainment. Грабители устроили нападение на них дважды. В ходе первой акции преступники вынесли дорогие сумки и платья певицы.

В ходе второй жертвой стал один из стилистов Бейонсе.

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