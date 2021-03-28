Певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов

 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 63
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 333
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2187
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 243
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 261
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 306
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 972
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 693
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
4
9
5
10
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
Видео
Все видео
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
"Я не 911" - экс-участница "Неангелов" выпустила сольную песню
"Я не 911" - экс-участница "Неангелов" выпустила сольную песню
"Голос страны-11": как прошла вторая часть вокальных боев
"Голос страны-11": как прошла вторая часть вокальных боев
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 243
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 972
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 324
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 855
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 333
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
воскресенье, 28 марта 2021 04:30

Певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов

  Комментировать
Певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов

В Лос-Анджелесе неизвестные обокрали три складских помещения, в которых хранились вещи популярной RnB-певицы и актрисы Бейонсе. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о трех складах, которые находятся в Лос-Анджелесе. Бейонсе арендовала их у продюсерской фирмы Parkwood Entertainment. Грабители устроили нападение на них дважды. В ходе первой акции преступники вынесли дорогие сумки и платья певицы.

В ходе второй жертвой стал один из стилистов Бейонсе.

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес заняла 1-е место в рейтинге самых привлекательных знаменитостей 40+. 38% женщин ответили, что хотели бы выглядеть в таком возрасте как артистка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 1 Просмотров: 11331
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 8982
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 17 Просмотров: 8254
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 7128
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
5
 Просмотров: 5598
Знаменитости
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
4
 Просмотров: 261
Шоу Маска-2021: кто покинул эфир
Шоу Маска-2021: кто покинул эфир Просмотров: 135
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
4
 Просмотров: 630
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 3456
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
17
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
5
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
Дальнейшее вторжение России вполне возможно - Кравчук
Голосов: 42787
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть