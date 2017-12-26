Певица Руслана крестила дочь известного телепродюсера

Автор: Facebook Певица Руслана с новой крестницей

Певица Руслана крестила дочь известного теле- и кинопродюсера Павла Грицака. Фотографию из события она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Только что мы окрестили в Храме Василия Великого маленькую Катю, дочь моего большого друга Павла Грицака! Отныне я крестная мама (уже в четвертый раз!). Спасибо отцу Томе за Божественную службу и обряд крещения. Слава Иисусу Христу", - написала Руслана.

Павел Грицак - украинский телевизионный и кино-продюсер, топ-менеджер телеканала "UA: Первый". Был исполнительным продюсером Eurovision Song Contest в Украине в 2005 и 2017 годах.

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В 2007 году Грицак стал основателем и руководителем международной компании в области коммуникаций и телевизионного производства Euromedia.

Руслана, украинская певица, рассказала, почему 30 ноября 2013 ушла с Майдана перед его разгоном.