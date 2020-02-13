Певица Камалия получила подарок ко дню Валентина от полиции

Полиция нашла украденный мобильный телефон певицы Камалии Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Полиция нашла украденный мобильный телефон певицы Камалии.

В Instagram женщина выражает благодарность правоохранителям, друзьям и журналистам, которые способствовали тому, что гаджет вернулся к хозяйке.

"Друзья, вернулся мой телефон, я благодарна всем кто помогал: @ national.police.ua, друзьям, журналистам, создали такой резонанс и "стимулировали" поиск. Некоторые писали в комментариях, мол, не позорься, купи новый телефон. Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми? Но, к сожалению, с телефона удалили все данные. В дальнейшем буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню Святого Валентина, огромное спасибо!", - написала певица.

Одна из подписчиц поинтересовалась секретом, как так быстро удалось организовать успешный поиск телефона.

"У моей племянницы сегодня украли телефон. IPhone. Только вот полиция не очень то и спешит его искать. Подскажите, как ускорить процесс и добиться справедливости?", - написала женщина.

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Камалия пока не поделилась, почему именно на ее потерю так оперативно отреагировала полиция.

Шопинг певицы Камалии с мамой и двумя дочерьми в торговом центре стоил ей айфона. Его украли из кармана артистки так, что она даже не заметила. О случае Камалия сообщила в Instagram. "Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры с камеры видеонаблюдения)", - написала певица. В комментариях Камалии посоветовали ходить с охраной. На это певица заявила, что у нее есть охранники. Однако не уточнила, были ли они с ней в тот день.