Певец 28AV представил новую жаркую песню

Американский артист 28AV (Avatar Darko) презентовал новую песню в стиле хип-хоп "Banana". Трек объединил сразу нескольких талантливых музыкантов из Сиэтла: контрастный дуэт Souf Souf и фаворита американских хит-парадов Lil Mosey.

"Banana" - первый совместный хип-хоп трек американских музыкантов. Эта песня вместе с клипом заряжает энергичной вибрацией и освежает яркой визуальной картинкой, настраивая на летний позитив.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом артиста 28AV один из самых колоритных музыкальных открытий года.

28AV один из самых колоритных музыкальных открытий года. Он иммигрировал из СССР и вырос в строгом районе Сиэтла, окруженный бандами, наркотиками и насилием. Музыка стала его источником силы и способом уйти от агрессии. В своем творчестве 28AV открыто выражает все накопленное и несказанное путем использования различных жанров, а также композиций, которые массово завоевали клубы и вечеринки новой волны.

Под псевдонимом Avatar Young Blaze музыкант в 2004 году выпустил свой первый микстейп (тип звукозаписи, сборник песен, записанных в определенном порядке, представляющий смесь музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на аудиокассету - Gazeta.ua), посвятив его близкому другу, осужденному до 16-летнего тюремного заключения. Позже он разделил сцену с такими хип-хоп легендами, как Bones Thugs & Harmony, Pusha T, Young Jezzy, Waka Flocka, Nipsey Hussle, а также выпустил совместные работы с Max B, Lil Wayne и Pressa. Изменив сценическое имя на 28AV, музыкант ушел в более мелодичное звучание и продолжает творить совершенно другие проекты, в которых удачно сочетаются поп, треп и дрилл.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом артиста 28AV один из самых колоритных музыкальных открытий года.

Молодой, но уже влиятельный артист Lil Mosey впервые объединился с 28AV. Музыкант пришел к большому успеху в 2017 году с прорывным синглом "Pull Up", был в музыкальном топе Apple Music и имеет на счету два альбома, в том числе "Northsbest", который в 2018 году дебютировал в Топ-30 Billboard. Хит "Noticed" с этого альбома зарекомендовал Lil Mosey, как непревзойденного хит-мейкера, а позже его бенгер "Blueberry Faygo" вновь покорил Billboard.

Беззаботности звучанием релиза добавляют Souf Souf - хип-хоп дуэт противоположностей, который состоит из Shotta Pistol и G-Baby. Объединив мелодичность G-Baby и четкий стиль читки Shotta Pistol, музыканты выпустили треки "Big Flip" и "SINNER", которые надолго захватили внимание молодежи в Сиэтле и прочно закрепили артистов на местной сцене.

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Трек "Banana" был выпущен молодым корейским хип-хоп лейблом H1GHRMUSIC RECORDS Inc., основанным Джеем Парком в 2017 году. Лейбл занимается поиском, развитием талантливых и творческих артистов из Сеула, Сиэтла и других городов. Используя опыт в музыкальном продакшене и обладая широкой международной сетью, лейбл также занимается созданием, распространением и продвижением музыкального контента своих артистов на глобальном уровне.

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