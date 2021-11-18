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четверг, 18 ноября 2021 18:31

"Первый среди звезд в Украине" - Амадор Лопес нахимичил собственные духи

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Хореограф Амадор Лопес рассказал об увлечении химией, которое впоследствии превратилось в производство ароматов.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Амадор Лопес производит собственные духи
Амадор Лопес производит собственные духи

Откуда у танцора появилась любовь к химии и во что она превратилась во взрослой жизни, поделился за кулисами шоу "Діти проти зірок" на "Новом канале".

"В детстве у меня была комната-лаборатория, где я экспериментировал. Когда в школе начались уроки химии, понял, что это мой любимый предмет. Теорию не любил, а вот практику обожал. Преподавательница подарила мне любовь к предмету и готовила к олимпиадам. Я выступал на региональной олимпиаде в Венесуэле. Занял третье место", - вспомнил он.

Когда Лопес повзрослел, начал производить собственные духи.

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"Я первый среди звезд в Украине, кто выпустил собственный аромат. Духи не только для мужчин, но и для женщин. Ароматы называются Amor и Mio. Amor – на испанском любовь, а mio – моя. Значит – "моя любовь". Хотел, чтобы аромат подходил всем", – поделился мужчина.

Хореограф и певец 38-летний Амадор Лопес признался, что во время локдауна продал машину, чтобы справиться с безденежьем. Танцовщик живет с матерью Марией, которую два года тому назад перевез из Венесуэлы, и котом.

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