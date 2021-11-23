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вторник, 23 ноября 2021 11:02

"Персонал живет в отдельном доме" - Камалия поделилась, сколько у нее помощников
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Исполнительнице 44-летней Камалии, настоящее имя Наталья Захур, справиться с хозяйством помогают несколько работников. Она вместе с мужем-миллиардером 66-летним Мохаммадом Захуром воспитывает дочерей-близняшек - Мирабеллу и Арабеллу.

Звезда также назвала причины, почему может уволить помощников. Сколько помощников у нее есть, певица поделилась в программе "Зірковий шлях".

"На кухне повар один. Две горничные, гувернантка и костюмер. Персонал с нами живет, но у них отдельный дом", - рассказала Камалия.

Ей уже приходилось увольнять некоторых помощников.

"Много раз было из-за неряшливости. Мы люди чистоплотные, брезгливые. Там камеры просто. Человек не знал. Тряпкой, которой вытирают на столе, взял и вытер с пола то, что туда накапало", - вспомнила исполнительница.

Певица Камалия рассказала, сколько у нее помощников
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Певица Камалия рассказала, сколько у нее помощников
Камалия в сентябре 2013-го родила близняшек - Мирабеллу и Арабеллу
Камалия и ее муж-олигарх Мохаммад Захур – одна из самых богатых пар Украины
Камалия в сентябре 2013-го родила близняшек - Мирабеллу и Арабеллу

Также она увольняла няню.

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"Она оставила ребенка, которому еще было около двух лет, на кровати в спальне. И ушла. Ребенок упал с кровати и выбил себе шесть зубов. Это был ужас. Ребенок весь в крови", - рассказала Камалия.

Украинская певица Камалия в сентябре 2013-го родила девочек-близнецов - Мирабеллу и Арабеллу. Женщина много лет пыталась забеременеть.

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