"Персонал живет в отдельном доме" - Камалия поделилась, сколько у нее помощников

Исполнительнице 44-летней Камалии, настоящее имя Наталья Захур, справиться с хозяйством помогают несколько работников. Она вместе с мужем-миллиардером 66-летним Мохаммадом Захуром воспитывает дочерей-близняшек - Мирабеллу и Арабеллу.

Звезда также назвала причины, почему может уволить помощников. Сколько помощников у нее есть, певица поделилась в программе "Зірковий шлях".

"На кухне повар один. Две горничные, гувернантка и костюмер. Персонал с нами живет, но у них отдельный дом", - рассказала Камалия.

Ей уже приходилось увольнять некоторых помощников.

"Много раз было из-за неряшливости. Мы люди чистоплотные, брезгливые. Там камеры просто. Человек не знал. Тряпкой, которой вытирают на столе, взял и вытер с пола то, что туда накапало", - вспомнила исполнительница.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также она увольняла няню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обиженная Адель покинула интервью. Из-за этого журналист был отстранен, а канал потерял $1 млн

"Она оставила ребенка, которому еще было около двух лет, на кровати в спальне. И ушла. Ребенок упал с кровати и выбил себе шесть зубов. Это был ужас. Ребенок весь в крови", - рассказала Камалия.

Украинская певица Камалия в сентябре 2013-го родила девочек-близнецов - Мирабеллу и Арабеллу. Женщина много лет пыталась забеременеть.