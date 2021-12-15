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среда, 15 декабря 2021 16:46

Пенелопа Крус поразила нарядным платьем с бантом на посвященном ей благотворительном вечере
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Испанская кинозвезда 47-летняя Пенелопа Крус восхитила нарядом на посвященном ей благотворительном мероприятии. 14 декабря она посетила вместе с другими знаменитостями гала-вечер MoMA Film Benefit

Каждый год в нью-йоркском Музее современного искусства при поддержке французского бренда Chanel проводят мероприятие, посвященное определенному деятелю киноиндустрии. В этом году выбрали оскароносную актрису и музу модного дома – Крус.

На красной дорожке звезда предстала с певцом Рики Мартином. Для мероприятия выбрала роскошное красное платье от Chanel с асимметричным шлейфом и декольте, украшенном кристаллами.

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Испанская актриса Пенелопа Крус захватила образом на благотворительном мероприятии Музея современного искусства в Нью-Йорке
Фото: Reuters
Испанская актриса Пенелопа Крус захватила образом на благотворительном мероприятии Музея современного искусства в Нью-Йорке
Испанская актриса Пенелопа Крус захватила образом на благотворительном мероприятии Музея современного искусства в Нью-Йорке
Испанская актриса Пенелопа Крус захватила образом на благотворительном мероприятии Музея современного искусства в Нью-Йорке
Испанская актриса Пенелопа Крус захватила образом на благотворительном мероприятии Музея современного искусства в Нью-Йорке

Крус украсила страницы свежего выпуска глянца Variety. Появилась в роскошных образах от Elie Saab и Dolce & Gabbana. Автором фотографий, опубликованных на сайте издания, является испанский фэшн-фотограф Хави Гордо.

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Дата
15
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