Пенелопа Крус поразила нарядным платьем с бантом на посвященном ей благотворительном вечере

Испанская кинозвезда 47-летняя Пенелопа Крус восхитила нарядом на посвященном ей благотворительном мероприятии. 14 декабря она посетила вместе с другими знаменитостями гала-вечер MoMA Film Benefit

Каждый год в нью-йоркском Музее современного искусства при поддержке французского бренда Chanel проводят мероприятие, посвященное определенному деятелю киноиндустрии. В этом году выбрали оскароносную актрису и музу модного дома – Крус.

На красной дорожке звезда предстала с певцом Рики Мартином. Для мероприятия выбрала роскошное красное платье от Chanel с асимметричным шлейфом и декольте, украшенном кристаллами.

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Фото: Reuters

Крус украсила страницы свежего выпуска глянца Variety. Появилась в роскошных образах от Elie Saab и Dolce & Gabbana. Автором фотографий, опубликованных на сайте издания, является испанский фэшн-фотограф Хави Гордо.