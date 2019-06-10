Партриотизм из-за непопулярности - ALEKSEEV объяснил, почему гастролирует в России

В программе "Светская жизнь" ALEKSEEV рассказал, что в России у него есть немало сторонников Фото: ivona.bigmir.net

Украинский певец ALEKSEEV до сих пор активно выступает в России. За сотрудничество со страной-агрессором артиста неоднократно упрекали. ALEKSEEV рассказал, почему гастролирует в РФ.

В программе "Светская жизнь" ALEKSEEV рассказал, что в России у него есть немало сторонников, рассказывает ТСН.

"Я люблю музыку и буду там, где она есть. В России у меня очень много сторонников, которые меня любят за музыку. И на каждом концерте я всегда пою на украинском языке",

- рассказал ALEKSEEV.

Певец прокомментировал ситуацию с российскими гастролерами из Украины. По его словам, многие украинские артисты отказались от гастролей в России не из патриотических соображений. ALEKSEEV убежден, что многие отечественные певцы не популярны в РФ.

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"Я не сказал бы, что очень многие артисты отказались от концертов. Очень многие артисты говорят, что так сделали, потому что они там никому не нужны", - добавил он.

Alekseev начал сольно петь в шоу "Голос страны". Артист получил российские премии МУЗ-ТВ и Ru.TV, а в 2018 выступил на Евровидении от Беларуси.