Паренёк Простой представляет новую жизненную песню

Музыкальный проект Паренёк Простой выпустил новую песню "Тебе". Эта композиция с дебютного альбома, который будет представлен в этом году осенью.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом артиста "Тебе" - жизненная песня о наших отношениях с любимым человеком, в какой-то момент могут погаснуть.

"Тебе" - жизненная песня об отношениях с любимым человеком, могут погаснуть через малейшую ошибку.

"Любовь - это счастье. То ощущение, которое случается не всегда и не с каждым. Люди, которые нашли друг друга - самые счастливые на земле. Конечно, карантин стал для многих пар испытанием. Слишком непрерывное совместное времяпрепровождение, оказывается, тоже идет не на пользу . Отсюда и печальная статистика по расставаниях. Иногда мы действительно делаем поступки, которые нельзя простить. Об этом моя новая песня ", - рассказывает паренёк Простой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представили песню для людей, оказавшихся в непреодолимых жизненных сложностях

В начале июня паренёк Простой презентовал песню "Ctrl+Alt+Del". Музыкальная работа рассказывает о том состоянии и переживания, когда человек оказывается в трудных жизненных ситуациях.