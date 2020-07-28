Паренёк Простой представляет новую жизненную песню

Музыкальный проект Паренёк Простой выпустил новую песню "Тебе". Эта композиция с дебютного альбома, который будет представлен в этом году осенью.
"Тебе" - жизненная песня об отношениях с любимым человеком, могут погаснуть через малейшую ошибку.
"Любовь - это счастье. То ощущение, которое случается не всегда и не с каждым. Люди, которые нашли друг друга - самые счастливые на земле. Конечно, карантин стал для многих пар испытанием. Слишком непрерывное совместное времяпрепровождение, оказывается, тоже идет не на пользу . Отсюда и печальная статистика по расставаниях. Иногда мы действительно делаем поступки, которые нельзя простить. Об этом моя новая песня ", - рассказывает паренёк Простой.
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В начале июня паренёк Простой презентовал песню "Ctrl+Alt+Del". Музыкальная работа рассказывает о том состоянии и переживания, когда человек оказывается в трудных жизненных ситуациях.
Новое лирик-видео на песню "Блогер" певицы Яны Шемаевой, более известной как Jerry Heil, не одобрило большинство подписчиков. Большая часть поклонников не полюбила видео из-за того, что песня - русскоязычная.
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