парализованную Заворотнюк направились в центр для тяжелобольных

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике.
После выписки из больницы на улице Щепкина в Москве, актриса оказалась в медицинском центре, где восстанавливают тяжелобольных, сообщил Telegram-издание Mash.
"Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться ", - говорится всообщении СМИ.
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Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета "скорой".
Родные сменяют друг друга, чтобы Анастасия ни на минуту не оставалась одна.
Российская актриса 48-летняя Анастасия Заворотнюк страдает от страшного заболевания. Информация о последней стадии рака мозга подтвердилась.
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