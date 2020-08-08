Отношения освежились после перерыва: Кэти Перри ждет первенца от жениха Орландо Блума

Кэти Перри ждет первенца от жениха Орландо Блума. ФОТО: Facebook

Американская певица 35-летняя Кэти Перри ждет первенца от жениха 43-летнего Орландо Блума, хотя пара неоднократно разрывала отношения. В интервью изданию People Перри рассказала, почему они разошлись с Блумом в 2017 году. По словам американской звезды, 3 года назад они с бойфрендом решили разойтись из-за напряжения. Это помогло им разобраться со своими внутренними проблемами.

Орландо также признавался не в одном интервью, что их отношения с Кэти начинались легко. Но вскоре они почувствовали, что им необходимо сделать паузу.

Кэти поддерживает мнение своего избранника и считает, что этот разрыв сделал их отношения крепче. "На самом деле речь идет об индивидуальной путешествие, которое делает все лучше. Мы оба должны были отправиться в это путешествие отдельно", - пояснила знаменитость.

Перри убеждена, что Блум помог ей увидеть все вещи, мешали ей двигаться вперед.

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Кэти Перри и Орландо Блум начали отношения в 2016 году. Однако в следующем году они разошлись. После паузы, в День святого Валентина 2019 года, Орландо сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Блум и Перри планировали устроить свадьбу в Японии, но через коронавирус его пришлось отложить.