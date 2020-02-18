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Отметины воина: плюс-сайз модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка

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Отметины воина: плюс-сайз модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка
Модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки одель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки Фото: instagram.com/ashleygraham/

Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.

Фотографию опубликовала Instagram.

В кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки.

"Все та же я. Немного нового", - подписала она публикацию.

Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях.

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"Отметины воина", "Оно того стоит!", "Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия", "Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно", - поддержали женщину фоловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

same me. few new stories.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм продолжает делиться впечатлениями об опыте рождения ребенка. Звезда в своем Instagram разместила Селфи из ванной комнаты. Под фотографией поделилась личными подробностями быта, с которыми приходится сталкиваться женщинам, которые только что родили. Мол, у молодого материнства существует не только светлая и веселая стороны.

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