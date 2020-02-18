Отметины воина: плюс-сайз модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка

Модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки одель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки Фото: instagram.com/ashleygraham/

Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.

Фотографию опубликовала Instagram.

В кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки.

"Все та же я. Немного нового", - подписала она публикацию.

Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Застали за утренним молоком: модель plus-size показала, как кормит сына грудью

"Отметины воина", "Оно того стоит!", "Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия", "Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно", - поддержали женщину фоловеры.

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм продолжает делиться впечатлениями об опыте рождения ребенка. Звезда в своем Instagram разместила Селфи из ванной комнаты. Под фотографией поделилась личными подробностями быта, с которыми приходится сталкиваться женщинам, которые только что родили. Мол, у молодого материнства существует не только светлая и веселая стороны.