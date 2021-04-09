Откровенные фото и экстремальное свидание - эфир "Холостяка-11" удивит зрителей

9 апреля в 19:00 на СТБ начнется новый эфир "Холостяка-11". Фото: youtube.com/Холостяк

Сегодня выйдет 6-й эфир украинского шоу "Холостяк-11". В нем зрители вместе с главный герой Михаилом Заливако узнают много интересных подробностей об участницах проекта.

В частности мужчина впервые увидит Instagram-страницы девушек, которые остались в шоу. Некоторые удивят слишком откровенными фото. Также, он зачем-то попросит девушек не краситься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые горячие фото соблазнительной участницы проекта

Кроме того, зрителей ждет свидание, во время которого участники преобразятся на спасателя и утопленника. И одна из женщин слишком сблизится с холостяком, что вызовет возмущение остальных.

Бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна Сторожук заразилась коронавирусом во время съемок шоу "Холостяк-11". Об этом на проекте не сообщили. Сказали только, что участница заболела и поэтому пропускает церемонию роз.