Откровенная Cardi B с 17-месячной дочерью украсила обложку Vogue

Американская реперка 27-летняя Cardi B снялась в фотосессии для январского номера модного издания Vogue. Вместе со знаменитостью на обложку попала дочь артистки 17-месячная Калче.
На обложке реперка позирует в красном платье в мелкий белый горошек от Michael Kors. Образ дополнили красные лодочки на высоком каблуке. Калче сидит на руках матери в красных шортиках.
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На втором фото Cardi B позирует на кровати в гостиничном номере с видом на город. На реперке платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta. Голову Калче украсили розовой повязкой.
"Во время материнства некоторые вещи трудно сбалансировать, но это хорошо для психического здоровья. Когда я играю с дочкой, то забываю о проблемах. Я могу трясти своей задницей, лететь на выступление, но я остаюсь хорошей матерью. Когда выполняю тверк, убеждаюсь в менеджера, что процент с моего чека пойдет на счет траста Калче", - рассказала Cardi B.
Также Cardi B с мужем рэпером Оффсетом планируют выпускать линию одежды для детей, а Калче сделать CEO компании.
Клип на песню Audacity представил британский рэпер Stormzy. Видео к композиции сняли в Киеве, преимущественно в промзоне на Выдубичах.
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