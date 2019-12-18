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среда, 18 декабря 2019 20:50

Откровенная Cardi B с 17-месячной дочерью украсила обложку Vogue
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Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Vogue
Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Vogue
Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Instagram
Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Vogue
Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Instagram

Американская реперка 27-летняя Cardi B снялась в фотосессии для январского номера модного издания Vogue. Вместе со знаменитостью на обложку попала дочь артистки 17-месячная Калче.

На обложке реперка позирует в красном платье в мелкий белый горошек от Michael Kors. Образ дополнили красные лодочки на высоком каблуке. Калче сидит на руках матери в красных шортиках.

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На втором фото Cardi B позирует на кровати в гостиничном номере с видом на город. На реперке платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta. Голову Калче украсили розовой повязкой.

"Во время материнства некоторые вещи трудно сбалансировать, но это хорошо для психического здоровья. Когда я играю с дочкой, то забываю о проблемах. Я могу трясти своей задницей, лететь на выступление, но я остаюсь хорошей матерью. Когда выполняю тверк, убеждаюсь в менеджера, что процент с моего чека пойдет на счет траста Калче", - рассказала Cardi B.

  Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Vogue
Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Vogue
  Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Instagram
Cardi B вышла замуж за рэпера Оффсета после нескольких месяцев отношений. Фото: Instagram

Также Cardi B с мужем рэпером Оффсетом планируют выпускать линию одежды для детей, а Калче сделать CEO компании.

Клип на песню Audacity представил британский рэпер Stormzy. Видео к композиции сняли в Киеве, преимущественно в промзоне на Выдубичах.

Page Six
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