Отказалась говорить на украинском: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал

Фото: @margoritapasha

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина" 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша попала в громкий, языковой скандал.

Перепалка произошла после Insta-stories телеведущей Кати Осадчей, которая брала интервью у победительницы для передачи "Светская жизнь".

В публикации Осадчая отметила, что Паша отказалась общаться на украинском языке, поэтому интервью не выйдет в прямой эфир.

Маргарита решила написать пост в Instagram, в котором объяснила свою позицию по этому поводу.

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"Я хочу поставить точку в этом искусственно вами раздутом скандале по поводу украинского языка и моего отношения к нему. Официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языке являются абсолютной ложью. Я хорошо владею обоими языками. В случае с интервью для Екатерины Осадчей - в этот день я отказалась его давать по единственной причине - плохое самочувствие и переутомление", - прокомментировала Паша.

По словам Мисс Украина, ежедневно победительница просыпается в 4 утра и с 6.00 посещает утренние шоу, дает интервью, участвует в фотосессиях и является гостьей многочисленных мероприятий.

"Сейчас у меня нет времени на сон, нет времени на саму себя. Сейчас я вся отдана работе для моей страны и ее народа. Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня также есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже едва выдерживает те нагрузки, которые рухнули на него. Прежде чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях", - подытожила победительница.

Пользователи сети неоднозначно приняли пост Маргариты.

"Чтобы быть собой в шоубизнесе нужно быть сильным духом", "не думаю, что "переутомление" как-то влияет на родной язык", "похоже на ничтожное оправдание", "какая-то пошлая, это не наша мисс, а потрепанная женщина", "я надеялся , что мир услышит нашу мисс на украинском языке ", "все правильно сказала, так их - украинских нацистов ".

24-летняя Маргарита Паша из Харькова 12 сентября победила в конкурсе "Мисс Украина 2019". Получила 400 тыс. грн. и право представлять страну на международном конкурсе "Мисс Мира", который проведут в декабре в Лондоне.