Отец Бритни Спирс отказался от своего опекунства над звездой

Бритни Спирс осталась без опекуна. Фото: Stars

Отец Бритни Спирс, Джейми Спирс, отказался от опекунства над певицей после нескольких судебных процессов и широкой огласки в СМИ.

По резолюции суда, Джейми Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью из-за угроз со стороны ее фанатов, сообщает издание Variete.

"Тем не менее, даже несмотря на то, что господин Спирс является постоянной целью неоправданных нападений, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее защитника будет в ее интересах", - говорится в резолюции суда.

Джейми Спирс заявил, что будет искать своей дочери другого опекуна.

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Певица находилась под юридически оформленной опекой своего отца с 2008 года, после того как у нее случился нервный срыв на почве отказа добровольно передать своему бывшему мужу Джейдену Федерлейну детей.