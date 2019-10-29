От старости не скроется никто: Моника Беллуччи поразила своим видом

Папарацци поймали актрису и модель Монику Беллуччи в Риме, когда она направлялась в аэропорт.

Для поездки Беллуччи выбрала черный брючный костюм. Также на ней была темная рубашка в горошек. Свой образ актриса дополнила солнцезащитными очками. Фото опубликовали в сети.

Некоторые поклонников отметили, что Моника давно уже не та красавица, какой ее привыкли видеть в кино и в глянце. И актрисе не помешало бы задуматься о пластических операциях. Но большинство пользователей пишут. что она замечательная в любом возрасте.

Автор: obozrevatel.com

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