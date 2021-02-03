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среда, 03 февраля 2021 07:35

От ринг- girl к певице: как пышногрудая звезда собирает миллионы просмотров
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Певица и модель Стефани Асеведо имеет диплом медика. А в студенческие годы будущая звезда шоу-бизнеса развлекала болельщиков смешанных единоборств - выступала в качестве ринг-girl в MMA.

Певица и модель Стефани Асеведо ранее развлекала болельщиков смешанных единоборств
Фото: nstagram.com/stephs_music
Певица и модель Стефани Асеведо ранее развлекала болельщиков смешанных единоборств
Певица и модель Стефани Асеведо ранее развлекала болельщиков смешанных единоборств
Певица и модель Стефани Асеведо ранее развлекала болельщиков смешанных единоборств
Певица и модель Стефани Асеведо ранее развлекала болельщиков смешанных единоборств

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По специальности Стефани не работала. Приобрела популярность благодаря своим фото в Instagram и музыкальным клипам. Сейчас они на Youtube собирают миллионы просмотров.

Американская модель 24-летняя Джози Кансеко зажигает сеть интимными снимками, чем уже заработала любовь более миллиона фанатов. Она фотографируется обнаженной, демонстрируя стройное подтянутое тело.

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