От ринг- girl к певице: как пышногрудая звезда собирает миллионы просмотров

Певица и модель Стефани Асеведо имеет диплом медика. А в студенческие годы будущая звезда шоу-бизнеса развлекала болельщиков смешанных единоборств - выступала в качестве ринг-girl в MMA.

Фото: nstagram.com/stephs_music

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По специальности Стефани не работала. Приобрела популярность благодаря своим фото в Instagram и музыкальным клипам. Сейчас они на Youtube собирают миллионы просмотров.

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