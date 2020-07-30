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четверг, 30 июля 2020 12:03

От HR-менеджера к певице: Maria Voss представила дебютную композицию "Цветами"
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Maria Voss всегда стремилась к сольной карьере певицы.
Фото: Фото предоставлено пиар-агентом артистки
Maria Voss всегда стремилась к сольной карьере певицы.
Maria Voss всегда стремилась к сольной карьере певицы.
Maria Voss всегда стремилась к сольной карьере певицы.
Maria Voss всегда стремилась к сольной карьере певицы.

Певица Maria Voss представляет дебютную песню "Цветами". Об этом творческую профессию певица мечтала с самого детства, наблюдая за артистами из экрана телевизору.

Maria Voss всегда стремилась к сольной карьере певицы, но популярные в обществе стереотипы о том, что музыка не является серьезным занятием, порождали неуверенность и много сомнений при выборе своего профессионального пути. И это заставило певицу осваивать профессию HR-менеджера. Понимая, что вряд профессия HR-менеджера смысл всей жизни, Maria Voss параллельно занималась вокалом с педагогами и готовила себя к сольной карьере.

Песня "Цветами" - о таинственных чувства, настоящие эмоции, которые вдохновляют. Она о сокровенных отношения без показной любви.

"Создавать и выпускать свою первую песню очень волнующий момент. И поскольку это моя дебютная песня, можно сказать, что я знакомлюсь с профессиональным процессом. Не все получалось так, как хотелось. Что-то менялось, то дорабатывалось к желаемому результату ", - рассказывает Maria Voss.

Maria Voss в поиске своего музыкального стиля - первые попытки, эксперименты и новый вызов самой себе. Песня "Цветами" создавалась в Днепре талантливыми автором и композитором. Финальная версия композиции была создана в тандеме с одним из киевских саунд-продюсеров.

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Вместе с песней певица презентовала лирик-видео с нежным образом.

Певица Анна Седокова в третий раз выходит замуж. Избранник - латвийский баскетболист Янис Тимма, моложе артистку на 9 лет. Спортсмен сделал Седоковой во время отдыха на яхте в США.

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