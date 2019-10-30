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среда, 30 октября 2019 09:38

Остапчук подтвердил свой развод

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Остапчук подтвердил свой развод
На странице Инстаграм Владимир подтвердил развод. Фото: Униан

Ведущий Владимир Остапчук прокомментировал свой развод.

На странице Инстаграм Владимир не только подтвердил это, но и продолжает делиться эмоциями с подписчиками своего Instagram. На этот раз Остапчук заговорил о том, что ему "пора идти по-новому".

"Главный урок, который я вынес на сегодняшний день – это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 12 лет жизни, которые были у нас с Еленой. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо - все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому", - написал ведущий.

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И конечно, я не мог не поделиться с вами тем, что происходит в моей жизни. Сегодняшний эфир о страхах и в дневнике я рассказал, что я всегда боялся неизвестности. Особенно в свете последних событий. Главный урок, который я вынес на сегодняшний день - это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 12 лет жизни, которые были у нас с Леной. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо — все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому. ⠀ Хочу прийти к победе в шоу @tanci1plus1, ведь вижу в глазах детей, как они этого ждут. И так как оценки мы получили не очень и возможно прийдется станцевать танец за жизнь — надеюсь на вашу поддержку. Голосуйте за нашу пару: 02 на номер 7914! ⠀ #танціззірками #голосуємо #параномер2

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

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Один из фаворитов проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко. Остапчук лично принес соответствующее заявление в Подольский районный суд города Киева.

По словам Остапчука, жизнь непредсказуема и может случиться все что угодно.

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Дата
30
октября

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