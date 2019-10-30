Остапчук подтвердил свой развод

На странице Инстаграм Владимир подтвердил развод. Фото: Униан

Ведущий Владимир Остапчук прокомментировал свой развод.

На странице Инстаграм Владимир не только подтвердил это, но и продолжает делиться эмоциями с подписчиками своего Instagram. На этот раз Остапчук заговорил о том, что ему "пора идти по-новому".

"Главный урок, который я вынес на сегодняшний день – это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 12 лет жизни, которые были у нас с Еленой. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо - все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому", - написал ведущий.

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Один из фаворитов проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко. Остапчук лично принес соответствующее заявление в Подольский районный суд города Киева. По словам Остапчука, жизнь непредсказуема и может случиться все что угодно.