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среда, 12 января 2022 11:18

Останется ли жилье бывшей артиста: жена Павлика раскрыла, чем завершился конфликт
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Блогер и жена певца Виктора Павлика Екатерина рассказала, чем закончилась ссора с бывшей артиста Ларисой Созаевой. Женщины публично ссорились из-за квартиры, которую певец обещал отдать экс-жене после выплаты кредита.

Но потом Екатерина заявила, что ее семья не хочет больше платить коммунальные услуги за квартиру и отдавать за нее кредит. А 11 января в Instagram рассказала, останется ли жилье Созаевой.

Блогер призналась, что квартиру продадут.

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"Деньги от квартиры пойдут на погашение кредита, а весь остаток - бывшей жене. Тратить нечего. Так мы еще и плохими остаемся. Но мы в любом случае будем плохими. Поэтому не вижу смысла терять 20-30 тысяч долларов", - поделилась она.

Блогер и жена певца Виктора Павлика Екатерина (слева) рассказала, чем завершилась ссора с бывшей артиста Ларисой Созаевой
Фото: коллаж Gazeta.ua
Супруги решили продать квартиру
Деньги из квартиры пойдут на погашение кредита
Супруги решили продать квартиру

Украинский певец Виктор Павлик выгоняет бывшую жену, танцовщицу Ларису Созаеву из квартиры. Женщина утверждала, что сильно похудела, поскольку ее выселяют из дома.

Репяхова озвучила свою версию скандала. По ее словам, они с Виктором всегда помогали Ларисе финансово.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года. Встречались с 2015-го. Женщина была концертным директором артиста.

На тот момент он был женат на танцовщице Ларисе Созаевой. Развелся с ней в 2016 году. В браке прожили 25 лет. Имели сына Павла. Он умер 7 августа 2020-го от рака костей. У Виктора Павлика остались старшие дети от двух предыдущих браков: дочь Кристина и сын Александр. У певца есть три внука.

15 июня 2021 года Павлик стал отцом в четвертый раз.

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