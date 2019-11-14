Орландо Блум очень хочет детей от Кэти Перри

Голливудский актер 42-летний Орландо Блум признался, что уже не дождется общих детей с певицей Кэти Перри, 35 лет. Пара обручилась в феврале этого года. Свадьбу устроят в декабре.

Об отношениях с невестой и планах на будущее звезда "Пиратов Карибского моря" рассказал в интервью изданию Man About Town. Для него Блум также снялся в стильной фотосессии.

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"Я действительно хочу наслаждаться семьей, друзьями, сыном и иметь еще больше детей", - сказал актер. У него уже есть сын 8-летний Флинн. Его делит с бывшей женой, австралийской моделью Мирандой Керр.

Орландо Блум женится на Кэти Перри в декабре. Фото: Instagram

"Нам, всем молодым, продали эту голливудскую идею любви и отношений, брака и детей. На самом деле, это требует общения и компромиссов. Поэтому настоящая жизнь у того, кто готов общаться и находить радость в простых и малых моментах", - добавил Орландо.

Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться в 2016 году. Однако через год разошлись, ссылаясь на карьерную занятость обоих. В апреле 2018-го пара возобновила романтические отношения. "Орландо - добрейший человек, которого я встречала. Также он очень поощрен духовно, эмоционально и физически", - поделилась Перри на телевидении. Кэти Перри, как и ее жених, уже была в браке. В 2012 году она развелась с английским комиком Расселом Брендом.