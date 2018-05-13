Организаторы прокомментировали курьез на Евровидении

На Евровидении-2018 во время выступления представительницы Великобритании SuRie на сцену выбежал неизвестный и отобрал у певицы микрофон.
Он попытался выкрикнуть политические лозунги с призывом к свободе, сообщает Мaximum.fm.
Мужчину задержали охранники. Его забрали в участок полиции. Певица продолжила свое выступление.
"Организаторы конкурса жалеют по поводу вторжения, которое произошло во время выступления участницы из Великобритании в гранд-финале конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Мужчина сейчас находится в полиции.
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Команде Великобритании было предложено выступить снова, но она решила этого не делать, потому что очень гордится выступлением певицы и считает предложение совершенно ненужным", - говорится в сообщении организаторов в Twitter.
The Haffington Post сообщает, что нарушитель ранее попытался прервать церемонию награждения премией National Television Awards и финал шоу The Voice в Великобритании.
Победительницей песенного конкурса Евровидение-2018 стала представительница Израиля - певица Нетта Барзилай с песней Toy. По результатам голосования зрителей и жюри она получила максимальные 529 баллов.
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