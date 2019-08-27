Определили лучшие платья на церемонии MTV Video Music Awards

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В понедельник, 26 августа, прошла церемония вручения премии MTV Video Music Awards. На мероприятии побывали певцы, рэперы и модели. Самыми яркими на красной дорожке западные СМИ назвали певицу Тейлор Свифт и сестер-моделей Беллу и Джиджи Хадид.

На торжество Свифт пришла в цветном платье-жакете от Versace. Ее одежда была полностью покрыта бисером. Образ дополнила высокими черными ботфортами со стразами. Прическа Тейлор напоминала растрепанные волосы.

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Сестры Хадид появились в наряде бежевых тонов. Джиджи выбрала корсет пастельного оттенка, его дополнила штанами с золотистым переливом. Белла порадовала поклонников платьем с голым животом. Ее наряд имел принт из желтых цветов.

Автор: dailymail.co.uk Сестры Джиджи и Белла Хадид

На церемонии также хватало и неудачных образов. Некоторые певицы даже перепутали мероприятие с фестивалем комиксов ComicCon.

Автор: dailymail.co.uk Певица Эйва Макс

Недавно американская певица Пинк вышла на сцену в одежде от украинского дизайнера Valery Kovalska. В асимметричном пиджаке артистка спела на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке.