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вторник, 27 августа 2019 22:45

Определили лучшие платья на церемонии MTV Video Music Awards
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Тейлор Свифт победила в номинации "видео года" с композицией You Need to Calm Down
Фото: Reuters
Тейлор Свифт победила в номинации "видео года" с композицией You Need to Calm Down
Сестры Джиджи и Белла Хадид
Белла Хадид
Певица Биби Рекса

В понедельник, 26 августа, прошла церемония вручения премии MTV Video Music Awards. На мероприятии побывали певцы, рэперы и модели. Самыми яркими на красной дорожке западные СМИ назвали певицу Тейлор Свифт и сестер-моделей Беллу и Джиджи Хадид.

На торжество Свифт пришла в цветном платье-жакете от Versace. Ее одежда была полностью покрыта бисером. Образ дополнила высокими черными ботфортами со стразами. Прическа Тейлор напоминала растрепанные волосы.

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Сестры Хадид появились в наряде бежевых тонов. Джиджи выбрала корсет пастельного оттенка, его дополнила штанами с золотистым переливом. Белла порадовала поклонников платьем с голым животом. Ее наряд имел принт из желтых цветов.

Автор: dailymail.co.uk
  Сестры Джиджи и Белла Хадид
Сестры Джиджи и Белла Хадид

На церемонии также хватало и неудачных образов. Некоторые певицы даже перепутали мероприятие с фестивалем комиксов ComicCon.

Автор: dailymail.co.uk
  Певица Эйва Макс
Певица Эйва Макс

Недавно американская певица Пинк вышла на сцену в одежде от украинского дизайнера Valery Kovalska. В асимметричном пиджаке артистка спела на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке.

Daily Mail
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