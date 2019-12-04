ONUKA устроит праздничный вертеп в Киеве

Официальная премьера видео "Zenit" запланирована на 9 декабря. Фото: пресс-служба

7 декабря группа ONUKA совместно с "Молодым театром" представит праздничный вертеп во дворе рождественского Кураж Базара. Вскоре после этого состоится релиз видео на новый трек музыкантов "Zenit".

Во время театрального действа "Про щастя і готові гроші" Ната Жижченко и участники группы представлят мифических героев, которые были задействованы в съемках клипа.

Сказочные образы для нового видео были созданы украинской художницей по костюмам Лесей Патокой из материала, найденного на столичных секонд-хендах. Таким образом группа хочет обратить внимание на важность осознанного потребления в наше время.

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Сразу после окончания миниспектакля и допремьерного просмотра клипа Ната Жижченко и Евгений Филатов устроят аукцион, где каждый из гостей сможет приобрести вещи из видео "Zenit". Все вырученные средства будут переданы Кураж Базару.

Официальная премьера видео запланирована на 9 декабря. Напомним, сингл на манер календарно-обрядовой песни, был издан раньше 2019-го. В песне можно услышать немало народных инструментов - цимбалы, бандура, дрымбу, трембиту.

Украинская dark-folk группа "Поророка" презентовал клип на тему Расстрелянного возрождения. В основе сюжета история трагической любви молодой художницы. События разворачиваются во время Большого террора 1930-х, когда многих представителей украинской интеллигенции были репрессированы советской властью.