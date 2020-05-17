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воскресенье, 17 мая 2020 10:35

Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать

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Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать
Петр Чернышев отметил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев решил отказаться от новейшего лечения. Директор российского института молекулярной биологии Александр Макаров объяснил решение семьи актрисы, у которой подтвердилась глиобластома, тем, что у нее начиналась ремиссия, поэтому было принято решение не использовать новое лечение.

"У них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы начнем. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", - рассказал Макаров, пишет KP.ru.

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Новейший метод лечения уничтожает опухоли онкобольных с помощью вирусов. При размножении вируса клетки опухоли погибают, а здоровые клетки начинают вырабатывать интерферон и не заражаются.

Семья российской актрисы 49-летней Анастасии Заворотнюк ни разу не подтвердила диагноза звезды. Российские журналисты впервые получили официальный документ, где указан диагноз актрисы, пишет "Комсомольская правда". Медработник пожелал остаться анонимным, но рассказал подробности лечения женщины. "Форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. Со временем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать", - отметил он. Анастасию Заворотнюк лечат противоопухолевым препаратом нового формата.

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