Оля Полякова станет телеведущей

Автор: Пресс-служба

10 мая Оля Полякова составит компанию ведущему Григорию Герману на канале "Украина".

"Моя профессия позволяет мне ежедневно перевоплощаться в совершенно разные образы. Сегодня ты можешь быть участником телешоу или жюри юмористической программы, а уже завтра сниматься в кино – и это очень крутой экспириэнс. Если раньше я была героем утренних телевизионных шоу, то 10 мая я стану ведущей прямого эфира на телеканале "Украина". Безусловно, для меня это новый опыт просыпаться так рано, особенно если накануне я поздно вернусь домой после очередного концерта. Мне придется в 4 утра, вы представляете, 4 утра сесть на грим, а в 6 уже быть улыбчивой в эфире. Это просто невозможно! Но так как последние три года в моем концертном графике прослеживаются мазохистские наклонности, потому что нормальный человек с таким графиком просто не живет, я думаю, что с легкостью справлюсь и с этой задачей. До встречи в эфире! Не прошлепайте свой шанс проснуться в одной постели с Олей Поляковой (улыбается)", - подытожила Полякова.

Ранее стало известно, что украинцы в поисковой системе чаще всего искали информацию о певице Оле Поляковой.

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В апреле чаще всего украинцы интересовались жизнью Поляковой, Марком Цукербергом, исходом матчей Лиги Чемпионов и курсом валют Крупнейшая поисковая система Google проанализировала запросы пользователей в украинском сегменте Интернета и выяснила, что интересовало наших соотечественников в апреле больше всего. Как сообщает www.mediabusiness.com.ua, по результатам данных за апрель Google "выдал" ТОП-5 самых запрашиваемых персон в Сети. В список попали звезды украинского шоу-бизнеса Оля Полякова и Джамала.