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пятница, 02 апреля 2021 15:01

Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг

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Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг
Ольга Цибульская рассказала о секрете похудения. Фото: ialviv.com

Украинская певица Оля Цибульская с помощью интервального голодания и сбалансированного режима питания похудела на 15 кг.

К такому методу она подошла с особой ответственностью - в период, когда нельзя употреблять пищу, знаменитость даже не пьет воду, рассказывает Цибульская в интервью программе "Звездный путь".

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По словам артистки, она вообще ничего не ест после 19:00. Чтобы не чувствовать себя голодной в течение дня и не срываться на калорийные перекусы, певица научилась есть 5 раз в день.

Артистка Оля Цибульская поделилась воспоминаниями о неудачном эксперименте. Она побрила брови в школьные годы. Это было во 2 классе, когда одноклассница поделилась секретом красоты. В артистки были очень густые брови. И подруга посоветовала их сбрить, чтобы они не срослись в одну.

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