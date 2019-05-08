Оля Цибульская получает угрозы от мошенников

Оле Цибульской звонят с угрозами. Фото: @cybulskaya

У украинской певицы Оли Цибульской 5 мая, в воскресенье, украли автомобиль. После кражи звезде начали звонить на личный номер с угрозами.

О подробностях инцидента артистка рассказала в интервью изданию LifeStyle 24.

Мошенники начали звонить с номеров друзей и знакомых, требовать деньги за машину, которая якобы находится у них.

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"Моя команда активно собирает информацию и общается с профессионалами, чтобы разобраться в этом ужасе, который творится не только на столичных улицах", - поделилась Цибульская.

Певица пожелала быть осторожными и беречь себя, ведь никто не застрахован от подобных ситуаций.

О том, что ворам удалось похитить автомобиль Оли Цибульской, который она припарковала на улице Киева, сообщила сама певица. Она указала детали для поиска - марку, номерной знак и улицу, на которой оставила машину.