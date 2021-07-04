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воскресенье, 04 июля 2021 23:46

Оливия Калпо грациозно позировала на пляже
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Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанатов откровенными фотографиями
Фото: Instagram.com/oliviaculpo
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанатов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанатов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанатов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанатов откровенными фотографиями

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 29-летняя Оливия Калпо порадовала фанатов пляжным контентом. Модель опубликовала серию ярких фотографий на своей странице в Instagram.

На снимках Оливия позирует в разных купальниках среди пальм, а также в воде. На одной из фотографий Калпо предстала в белом длинном платье.

В комментариях поклонники отметили ее идеальный загар и стройную фигуру.

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2019-го Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калп не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

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