Оливия Калпо грациозно позировала на пляже

Фото: Instagram.com/oliviaculpo

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 29-летняя Оливия Калпо порадовала фанатов пляжным контентом. Модель опубликовала серию ярких фотографий на своей странице в Instagram.

На снимках Оливия позирует в разных купальниках среди пальм, а также в воде. На одной из фотографий Калпо предстала в белом длинном платье.

В комментариях поклонники отметили ее идеальный загар и стройную фигуру.

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2019-го Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калп не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.