 
Ексклюзивы
1/5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1080
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 495
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 108
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1053
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1584
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5301
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 918
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 540
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
6
3
7
5
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
Ольга Сумская снова вышла замуж
Ольга Сумская снова вышла замуж
Секс-символ ММА показала идеальные формы
Секс-символ ММА показала идеальные формы
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
&quot;Скажут, что я разлучница&quot; - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
Видео
Все видео
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 135
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 216
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 540
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 990
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
17 мая 2021
Просмотров: 432
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 10:23

Ольга Сумская снова вышла замуж
6

  Комментировать

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк по случаю серебряной свадьбы устроить настоящее торжество
Фото: из личного архива Ольги Сумской
Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк по случаю серебряной свадьбы устроить настоящее торжество
Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк по случаю серебряной свадьбы устроить настоящее торжество
Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк по случаю серебряной свадьбы устроить настоящее торжество
Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк по случаю серебряной свадьбы устроить настоящее торжество

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк отпраздновали серебряную свадьбу. По этому случаю решили устроить настоящее торжество - с белым платьем, фатой, обетами, кольцами и праздничным тортом.

Повторить брачную церемонию предложила Сумская. 25 лет назад она также была инициатором брака с Борисюком.

На серебряной свадьбе в роли свидетельницы выступила дочь Ольги и Виталия - 19-летняя Анна.

Насчет обручальных колец, то для повторной церемонии брака они были особенные. Ольга заказала для мужа кольцо с турмалином, что является камнем мужской силы. Виталий подарил жене кольцо с цитринами и бриллиантами, как символ любви и верности.

На свадьбу пришли украинские актеры, певцы и политики. Но сестры Натальи, с которой, по слухам, давно поссорились, не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-жена Андре Тана удивила комментарием об их разводе

Актриса Ольга Сумская в браке второй раз. Первый муж Сумской актер Евгений Паперный. От брака с Паперным Ольга Сумская имеет дочь Антонину. С нынешним мужем, актером Виталием Борисюком, актриса воспитывает дочь Анну.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ольга Сумская снова вышла замуж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 16164
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8811
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7632
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 7479
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 7380
Знаменитости
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
6
 Просмотров: 72
Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости
Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости Просмотров: 90
Секс-символ ММА показала идеальные формы
Секс-символ ММА показала идеальные формы
3
 Просмотров: 2223
Экс-жена Андре Тана удивила комментарием об их разводе
Экс-жена Андре Тана удивила комментарием об их разводе Просмотров: 531
GO_A вышел на бирюзовую дорожку Евровидение 2021 в одежде украинского бренда
GO_A вышел на бирюзовую дорожку Евровидение 2021 в одежде украинского бренда Просмотров: 405
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Голосов: 43053
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть