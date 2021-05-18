Ольга Сумская снова вышла замуж

Фото: из личного архива Ольги Сумской

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк отпраздновали серебряную свадьбу. По этому случаю решили устроить настоящее торжество - с белым платьем, фатой, обетами, кольцами и праздничным тортом.

Повторить брачную церемонию предложила Сумская. 25 лет назад она также была инициатором брака с Борисюком.

На серебряной свадьбе в роли свидетельницы выступила дочь Ольги и Виталия - 19-летняя Анна.

Насчет обручальных колец, то для повторной церемонии брака они были особенные. Ольга заказала для мужа кольцо с турмалином, что является камнем мужской силы. Виталий подарил жене кольцо с цитринами и бриллиантами, как символ любви и верности.

На свадьбу пришли украинские актеры, певцы и политики. Но сестры Натальи, с которой, по слухам, давно поссорились, не было.

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Актриса Ольга Сумская в браке второй раз. Первый муж Сумской актер Евгений Паперный. От брака с Паперным Ольга Сумская имеет дочь Антонину. С нынешним мужем, актером Виталием Борисюком, актриса воспитывает дочь Анну.