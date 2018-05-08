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вторник, 08 мая 2018 16:45

Ольга Сумская ошеломила селфи без макияжа
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Ольга Сумская
Фото: Instagram
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская

Актриса 51-летняя Ольга Сумская поделилась необычным снимком на своей странице в Instagram. Для обыденной фотосессии артистка выбрала образ "без макияжа". Фотография удивила многих пользователей, ведь несмотря на возраст, Сумская выглядит довольно молодо.

Менее чем за сутки фото набрало почти 15 тыс. лайков и 181 комментарий.

"Я Вас прошу, достаточно спать в холодильнике. Ну нельзя так безупречно выглядеть в 51 год. Вы шикарная женщина", "Как ухаживаете за кожей вокруг глаз... выглядите супер", "Без грима вы еще лучше", - пишут пользователи. Напротив, часть подписчиков знаменитости обвинили ее в использовании ботокса и пластике.

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Сама же Ольга комментариев под фотографией не оставила.

Недавно актриса удивила фотографиями, которые были сделаны во времена ее молодости.

Автор: Instagram
  Ольга Сумская в молодости
Ольга Сумская в молодости
Автор: Instagram
  Ольга Сумская в молодости
Ольга Сумская в молодости
Автор: Instagram
  Ольга Сумская в молодости
Ольга Сумская в молодости

К Пасхе Ольга Сумская показала, как готовит праздничную пасху из творога.

Автор: Gazeta.ua
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