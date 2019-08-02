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пятница, 02 августа 2019 18:25

Олег Винник рассказал, как провел свой день рождения

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Автор: пресс-служба
  День рождения Винник отметил в Греции
День рождения Винник отметил в Греции

31 июля Олег Винник отметил 46-летие и поделился итогами своего личного года с журналом "Отдохни". Певец появился на обложке в стильном образе, а в эксклюзивном интервью рассказал, какой концерт ему запомнился больше всего, какие знакомства впечатлили и какие покупки порадовали.

Обычно артист отмечает день рождения с близкими без помпезных застолий и вечеринок. В этом году он отправился в отпуск в Грецию на остров Корфу.

"Я много слышал интересного о Греции, но до сих пор ни разу там не был. И после нескольких концертных туров почувствовал, что отпуск мне просто необходим. Иначе до Нового года не дотяну. В свой день рождения просто лежал и смотрел на море. Молча", - рассказал Олег.

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На вопрос журналистов, какую песню Винник исполнял в этом году чаще всего, певец ответил: "Вовчиця" без "Счастья" не бывает. А "Счастье" - без "Нино". Не знаю, сколько тысяч раз я их уже спел, но мне не надоедает. Я каждый раз заново переживаю те чувства и эмоции, с которыми писал эти песни. Но моя любимая песня – "Еще вчера". Эта баллада для меня настолько сокровенна, что я каждый раз пою ее, как в первый".

Автор: пресс-служба
  День рождения Винник отметил в Греции
День рождения Винник отметил в Греции

Также музыкант поделился ближайшими целями и откровенно рассказал, о чем он сегодня мечтает.

"Есть большие концертные планы. Еще хочу в Берлине поработать в студии над новыми песнями перед осенним туром. Но самая большая цель или мечта – нематериальная. Проводить больше времени с родными. Мы друг друга редко видим. Был период, когда я очень много работал, всего себя посвящал творчеству: концерты, сцены, люди. Картинки менялись, как в калейдоскопе. Но сейчас у меня новый этап: многое достигнуто, и я очень хочу дойти до того момента, чтобы просто наслаждаться жизнью", - поделился исполнитель.

В честь своего дня рождения Олег Винник поднес своим фанатам неоднозначный сюрприз. Показал редкое ретро-фото, на котором он изображен с длинными волосами.

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