Олег Винник представил клип о поисках единой половинки

Фото: Фото предоставлено пиар-агентом музыканта

Певец Олег Винник в сотрудничестве с режиссером и сценаристкой Катей Царик создал клип.

Это история о том, что у каждого человека есть свой путь. На нем встречаются разные люди, интриги и соблазны.

"В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня "Безумная Любовь" о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее", - говорит Олег Винник.

Перед зрителями открывается бесконечный лабиринт, в центре которого находится заточённая в хрустальное сердце девушка. К ней движется главный герой. Его пытаются соблазнить разные девушки, устраняя друг друга происками и хитростью.

"Клип очень ироничный, потому что Олег любит посмеяться и поиронизировать над собой и на тему своей популярности. Но суть его заключается в том, что на пути к той единственной, чистой и искренней любви всегда встречаются трудности и перипетии, - говорит Катя Царик.

Песня "Безумная Любовь" впервые была представлена ​​в ноябре во время грандиозного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта, режиссером-постановщиком которого выступила Царик.

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"Катя настолько углубилась в смысл данной композиции, что для других клипмейкеров просто не осталось шанса. К тому же, мне захотелось свежих идей, свежего взгляда талантливого человека на мое творчество", - говорит о сотрудничестве певец.

Певец Олег Винник в период карантина решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам по сцене. Мужчина показал, что происходит в концертном зале до прихода зрителей. Видео разместил на своей странице в Instagram.