Округлый живот под майкой: Энн Хэтэуэй забеременела

Энн Хэтэуэй беременна во второй раз. Фото: www.kino-teatr.ru

Американская актриса Энн Хэтэуэй ошеломила сеть новостью о второй беременности от мужа Адама Шульмана.

Радостным событием знаменитость поделилась с фолловеров в Instagram.

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36-летняя актриса разместила черно-белый снимок, на котором демонстрировала округленный животик под белой майкой.

"Это не для кино, №2. Шутки в сторону, тем, кто переживает ад бесплодия и сложностей зачатия, пожалуйста, знайте, что ни одна из моих беременностей не давалась просто", - подписала пост знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway) 24 Июл 2019 в 11:34 PDT

Актеры Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в сентябре 2012 года. В марте 2016 года на пары родился сын Джонатан Роузбенкс.