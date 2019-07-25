Округлый живот под майкой: Энн Хэтэуэй забеременела

Американская актриса Энн Хэтэуэй ошеломила сеть новостью о второй беременности от мужа Адама Шульмана.
Радостным событием знаменитость поделилась с фолловеров в Instagram.
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36-летняя актриса разместила черно-белый снимок, на котором демонстрировала округленный животик под белой майкой.
"Это не для кино, №2. Шутки в сторону, тем, кто переживает ад бесплодия и сложностей зачатия, пожалуйста, знайте, что ни одна из моих беременностей не давалась просто", - подписала пост знаменитость.
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Актеры Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в сентябре 2012 года. В марте 2016 года на пары родился сын Джонатан Роузбенкс.
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