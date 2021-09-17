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пятница, 17 сентября 2021 12:31

"Океан Эльзы" пустит на бесплатный концерт во Львове только вакцинированных: сеть захейтила группу

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&quot;Океан Эльзы&quot; пустит на бесплатный концерт во Львове только вакцинированных: сеть захейтила группу
Во Львове состоится бесплатный концерт группы "Океан Эльзы". Фото: okeanelzyofficial

Группа "Океан Эльзы" объявила о бесплатном концерте во Львове, посвященном юбилею Львовского университета.

Однако коллектив поставил условие для посетителей, о чем написал в Facebook.

На концерт будут пускать только тех, кто имеет сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о получении первой дозы вакцины или отрицательный ПЦР-тест.

Также прививки от Covid-19 можно будет получить на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации.

Лицам до 18 лет вход позволили без прививок или отрицательных ПЦР-тестов.

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Пользователи сети возмутились таким правилам и оставили кучу хейта в комментариях.

"На самом деле это противно. Вы еще еду невакцинированным прекратите продавать", "что-то не хочется идти на концерт", "я уважал вас за музыку, но с вакцинацией уже перебор", "а что даст вакцинация перед концертом?", "все должны быть заражены ковидом перед концертом?", "полная манипуляция".

Однако некоторые пользователи сети в комментариях выступили "за" вакцинацию и поддержали инициативу группы.

"Вы все правильно сделали", "хотелось бы, чтобы все организаторы концертов придерживались коронавирусных правил", "антиваксы совсем с ума сошли", "требования справедливы, так и должно быть".

Во Львове состоится большой бесплатный концерт "Океана Эльзы". В этом году Львовскому национальному университету им. Ивана Франко исполняется 360 лет. По этому случаю группа "Океан Эльзы" даст большой бесплатный концерт с чрезвычайным световым шоу. Концерт начнется на площади перед университетом в субботу, 18 сентября, в 20:00.

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17
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