Огласили рейтинг самых сексуальных женщин 21 века

Фото: www.maxim.com

Международный мужской журнал Maxim каждый год выбирает самую сексуальную модель.

В 2019 году этот титул получила бывшая "Мисс Вселенная" Оливия Калпо.

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Рейтинг самых сексуальных женщин мира существует уже 20 лет.

В галерее представлены фото женщин-победительниц с 2000 по 2019 годы.

Впервые на украинской неделе моды вместе со стандартными моделями на подиум вышли девушки размера "плюс-сайз". В рамках Ukrainian Fashion Week состоялся показ коллекции весна-лето 2018 украинского дизайнера Андре Тана, посвященной евроинтеграции.