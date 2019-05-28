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вторник, 28 мая 2019 14:14

Огласили рейтинг самых красивых женщин мира по версии Forbes
10

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Ханде Эрчел - 1 место
Фото: www.forbes.com
Лиза Соберано - 2 место
Селена Гомез - 3 место
Ана де Армас - 4 место
Дипика Падуконе - 5 место

Американский журнал Forbes создал рейтинг самых красивых женщин-знаменитостей мира.

ТОП-10 красавц издание опубликовало на официальной странице Forbes.

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Возглавила верхушку рейтинга Ханде Эрчел - модель и актриса с Турции.

Второе место получила американская манекенщица Лиза Соберано.

Бывшая звезда Disney, певица Селена Гомез заняла 3 позицию.

Ана де Армас, которая родом с Кубы, возглавила 4 место рейтинга.

Болливудская актриса Дипика Падуконе стала 5 самой красивой женщиной мира.

Nana Im Jin-Ah - корейская певица и актриса заняла 6 место.

Индийская актриса Приянка Чопра получила 7 позицию за версией Forbes.

Кэтрин Лэнгфорд заняла 6 место в списке самых красивых.

Китаянка Лин Юнь получила предпоследнюю позицию в рейтинге.

Последней в списке оказалась британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов".

Недавно в Киеве состоялся "Бал цветов", который каждый год устраивает ресторатор Николай Тищенко. На мероприятии награждали самый успешных женщин Украины в 14 номинациях.

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