"Одно из лучших впечатлений прошлого года". Притула посоветовал роман для книголюбов

Он отметил, что последние несколько месяцев "слишком инертен по книг". Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущий Сергей Притула признался, что может прочитать до 5 книг в неделю. Он отметил, что последние несколько месяцев "слишком инертен по поводу книг".

"За неделю или 10 дней могу проглотить сразу 5-7 книг, а потом поделиться своими впечатлениями. Одно из лучших впечатлений прошлого года - книга Артура Хейли "Аэропорт". Это крутой роман. В моем рейтинге за последние 2 года он четко в ТОП-5. Стоит где-то между произведениями "Добрые предвестники" Терри Пратчетт и Нила Геймана и "Все тот незримый свет" Энтони Дорра", - сказал мужчина.

Притула утверждает, что автор романа не только погружает читателя в тонкости жизни аэропорта, позволяет разобраться с секретами авиакомпаний, влияние профсоюзов, субординацией между пилотами и прочее.

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"Он еще и показывает в книге невероятный дар описывать своих героев так, что ты реально их чувствуешь. Четко представляешь их внешность, видишь их невербальную лексику, представляешь их психологические портреты. Создается впечатление, что ты чувствуешь их на запах и даже видишь капельки пота на их висках. Поэтому я просто восхищаюсь талантом, который смог в одной книге свести вместе огромное количество сюжетных линий", - добавил ведущий шоу "Где логика", что показывает "Новый канал".

Ведущий Сергей Притула креативно поздравил жену Екатерину с днем ​​рождения. В Facebook он опубликовал фото любимой и трогательно подписал.