Одна из сестрер Кардашьян засветила в бикини округлые бедра

Звезда реалити-шоу 40-летняя Кортни Кардашьян поделилась фото с отдыха.
Снимок Кортни опубликовала в Instagram.
На нем женщина в желтом топе на тонких бретельках и плавках на фоне скал. Фигура у старшей из сестер Кардашьян просто потрясающая. Знаменитость растит 3 детей.
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Сестры Кардашьян любят хвастаться своими фигурами. Ким часто публикует снимки, на которых изображена в купальниках, нижнем белье или боди.
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Американская звезда реалити-шоу 40-летняя Кортни Кардашьян поделилась откровенным фото на странице в Instagram. На фотографии знаменитость позирует спиной к камере. На ней нет одежды, руками прикрывает грудь. Для фона Кортни выбрала бассейн, в который частично погрузилась. Сейчас Кардашьян находится на отдыхе с детьми и друзьями на острове Сардиния в Италии.
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