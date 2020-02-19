Одна из сестрер Кардашьян засветила в бикини округлые бедра

Звезда реалити-шоу 40-летняя Кортни Кардашьян поделилась фото с отдыха.

Снимок Кортни опубликовала в Instagram.

Автор: instagram.com/kourtneykardash/ Знаменитость растит 3 детей

На нем женщина в желтом топе на тонких бретельках и плавках на фоне скал. Фигура у старшей из сестер Кардашьян просто потрясающая. Знаменитость растит 3 детей.

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Сестры Кардашьян любят хвастаться своими фигурами. Ким часто публикует снимки, на которых изображена в купальниках, нижнем белье или боди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Take a seat, I've been expecting you. Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 9 Фев 2020 в 8:38 PST

Американская звезда реалити-шоу 40-летняя Кортни Кардашьян поделилась откровенным фото на странице в Instagram. На фотографии знаменитость позирует спиной к камере. На ней нет одежды, руками прикрывает грудь. Для фона Кортни выбрала бассейн, в который частично погрузилась. Сейчас Кардашьян находится на отдыхе с детьми и друзьями на острове Сардиния в Италии.