"Очень переигрывал" - Решетник рассказал о начале его телевизионной карьеры

 
Ексклюзивы
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1098
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 333
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1746
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 693
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 423
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1233
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2754
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2682
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
17 Просмотров: 5166
Фото
Все фото
4
5
5
10
5
Брежнева поделилась крутыми Insta-местами в Барселоне
Брежнева поделилась крутыми Insta-местами в Барселоне
Британская модель примерила образ озорницы
Британская модель примерила образ озорницы
7 детей, многочисленные измены и долговременные разводы – какие звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет
7 детей, многочисленные измены и долговременные разводы – какие звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет
Работал актером и никогда не был на море: что известно о победителе &quot;Голосу країни&quot;
Работал актером и никогда не был на море: что известно о победителе "Голосу країни"
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
Видео
Все видео
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Интервью
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1098
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 423
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 720
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 972
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 14:26

"Очень переигрывал" - Решетник рассказал о начале его телевизионной карьеры

  Комментировать
&quot;Очень переигрывал&quot; - Решетник рассказал о начале его телевизионной карьеры
Ведущий поделился подробностями первых телевизионных кастингов. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Телеведущий Григорий Решетник вспомнил, как начиналась его карьера. Он поделился, как проходили его первые съемки. Это было еще в студенческие годы ведущего.

"Мы с одногруппниками очень радовались, если нас принимали в массовку в клипы или развлекательные программы. На съемках одного из клипов случилась очень смешная ситуация. Я знал, что после определенной команды режиссера (что-то вроде "начали" или "массовка") нужно выбегать на позицию. А до этого всегда была еще команда "мотор" для главного участника видеоработы - певца. Но я всегда путал эти моменты и бежал на свое место после первого же сигнала. Получалось, что на съемочной площадке еще до исполнителя появлялся я. Первым. Это было забавно, ведь повторялось трижды, если не больше. Потом мне, наконец, объяснили, что моя команда не "мотор". Все вокруг смеялись, но мне уже тогда очень хотелось быть на первых ролях. Теперь это сбылось", - рассказал Решетник за кулисами шоу "Где логика", которое показывает "Новый канал".

Ведущий поделился подробностями первых телевизионных кастингов.

"Однажды мне нужно было спокойно прочитать какое-то письмо. Поскольку в университете я учился актерскому мастерству, то погрузился в тот текст так, что начал плакать на кастинге. Конечно, очень переигрывал, поэтому режиссерская группа смеялась, а не плакала со мной", - вспомнил знаменитость.

Также он рассказал, какие случались курьезы во время съемок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выхожу в эфир, как к себе домой". Радиоведущая вспомнила, как начиналась ее карьера

"У нас была запланирована съемка на острове Маврикий. Мы застали в очень плохую погоду, поэтому отложили съемку на несколько дней и просто отдыхали. Тогда я полюбил свою профессию еще больше. Еще когда-то снимали в Лондоне. Что-то тоже не успевали из-за погоды, поэтому остались на дольше. Так в моей профессии минусы быстро превращаются в плюсы", - добавил Решетник.

28 ноября 2020 года у телеведущего Григория Решетника и его жены Кристины родился третий сын, которого назвали Александр. Самому старшему в семье, Ивану – 7 лет, среднему, Дмитрию, – 3. Григорий впервые рассказал, как прошли роды, и как самого маленького встречали братья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Очень переигрывал" - Решетник рассказал о начале его телевизионной карьеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Затонул корабль российской военно-морской разведки

В Раде произошла измена

22 года могло бы исполниться. Данило Дидик погиб в годовщину Революции достоинства

Определили самые любимые запахи, на которых "играют" магазины

В Петербурге вышла украинская газета

Лобановский уничтожил Португалию

Расстреляли украинского командира

Самый большой пассажирский самолет вылетел в рейс

На Шри-Ланке прогремели три взрыва

Власти столицы перенесла памятник на фоне беспорядков эстонских русских

Создали лагерь для уничтожения людей

Магеллана убили отравленной стрелой

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 18126
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 15390
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 11817
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7965
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5310
Знаменитости
Инна Гудзь показала новые фото в Instagram
Инна Гудзь показала новые фото в Instagram
7
 Просмотров: 126
Брежнева поделилась крутыми Insta-местами в Барселоне
Брежнева поделилась крутыми Insta-местами в Барселоне
4
 Просмотров: 171
Королева бурлеска засветила грудь в сексапильном белье
Королева бурлеска засветила грудь в сексапильном белье Просмотров: 828
Британская модель примерила образ озорницы
Британская модель примерила образ озорницы
5
 Просмотров: 2844
7 детей, многочисленные измены и долговременные разводы – какие звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет
7 детей, многочисленные измены и долговременные разводы – какие звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет
5
 Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
1
Земан впервые прокомментировал причастности России к взрывам
Голосов: 42962
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть