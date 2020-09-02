Обольстительный президент футбольного клуба эротично позировала в боди

Фото: instagram.com/irina_moroziuk

Экс-жена бывшего динамовца Николая Морозюка и президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк опять опубликовала откровенную фотографию в Instagram.

На последней фотографии Морозюк позирует в сексуальном светлом боди.

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