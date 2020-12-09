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вторник, 08 декабря 2020 23:46

Обнаженная Мисс Вселенная позировала со змеей
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Американская модель, Мисс США-2012 и Мисс Вселенная-2012 28-летняя Оливия Калп привлекла внимание поклонников откровенными фото. Снимки опубликовала в Instagram.

На всех фотографиях известная модель позирует на пляже. На одном из самых пикантных снимков Оливия появилась топлесс, положив на плечи змею. Пресмыкающееся обмотал модель так, что не было видно ее интимных мест.

На других фотографиях Калп позирует в откровенных купальниках, демонстрируя стройную фигуру.

"Некоторые из моих любимых моментов вызывают ностальгию, потому что это воспоминания, которые я буду беречь всегда", - написала под фото звезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини

Американская звезда реали-шоу 40-летняя Ким Кардашьян показала снимки, на которых томно позировала в джакузи. На фотографиях, опубликованных в Instagram, одна из самых богатых женщин мира показала пышные формы в кожаном микро-бикини зеленого цвета.

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