Обнаженная и в бигуди: фотограф показал снимок Памелы Андерсон

52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон снялась в фотосессии Vаnity Fair Italy.

Снимок знаменитости в Instagram показал автор, фотограф Кармело Редондо.

На фотографии Андерсон сидит боком. Обнаженная. Вокруг - традиционный интерьер итальянских квартир. На голове у знаменитости классические бигуди.

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Актриса, кроме того, украсила обложку издания, на ней она появляется в дизайнерском варианте знаменитого шляпу Наполеона Бонапарта, роскошных серьгах и в ансамбле с черного шифона.

Автор: instagram.com/carmeloredondofotografo Съемку проводил фотограф Кармело Редондо

Американской модели и актрисе Памеле Андерсон сегодня, 1 июля, исполнилось 52 года. В 1990-х женщину считали секс-символом кинематографа. Она часто снималась для обложки мужского журнала Playboy. В юном возрасте Андерсон начала обращаться к пластическим хирургам и менять внешность. Знаменитость увеличила грудь до 5-го размера, сделала губы, уколола ботокс в лицо. Модель сильно изменилась с начала своей карьеры. Gazeta.ua предлагает сравнить внешность Памелы в молодости и в зрелом возрасте.